Узбекские борцы завоевали 10 медалей на соревнованиях в Польше

В Польше подошел к концу международный турнир по спортивной борьбе. В финале соревнований узбекистанцы завоевали еще четыре медали различного достоинства.

Так, в категории -63 кг узбекский борец Исломжон Бахромов не оставил шанса спортсмену из Японии Аяту Сузуки, победив его со счетом 5:3.

Ещё один наш борец Мирзобек Рахматов (-72 кг) в решающем бою уступил Геворгу Сахакян из Польши и удостоился серебра.

Также, лицензиат Токио-2020 Рустам Ассакалов (-87 кг) и Мухаммадкодир Юсупов (-60 кг) стали бронзовыми призёрами соревнований.

Таким образом, греко-римские борцы пополнили копилку достижений Узбекистана двумя золотыми, одной серебряной и 4 бронзовыми медалями. А вольники взяли по одной медали всех достоинств, передает телеканал UzReport.