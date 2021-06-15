» » » Узбекские борцы завоевали 10 медалей на соревнованиях в Польше
﻿
  • 15 июнь 2021 10:17
  • 47

Узбекские борцы завоевали 10 медалей на соревнованиях в Польше

Узбекские борцы завоевали 10 медалей на соревнованиях в ПольшеВ Польше подошел к концу международный турнир по спортивной борьбе. В финале соревнований узбекистанцы завоевали еще четыре медали различного достоинства.

 

Так, в категории -63 кг узбекский борец Исломжон Бахромов не оставил шанса спортсмену из Японии Аяту Сузуки, победив его со счетом 5:3.

 

Ещё один наш борец Мирзобек Рахматов (-72 кг) в решающем бою уступил Геворгу Сахакян из Польши и удостоился серебра.

 

Также, лицензиат Токио-2020 Рустам Ассакалов (-87 кг) и Мухаммадкодир Юсупов (-60 кг) стали бронзовыми призёрами соревнований.

 

Таким образом, греко-римские борцы пополнили копилку достижений Узбекистана двумя золотыми, одной серебряной и 4 бронзовыми медалями. А вольники взяли по одной медали всех достоинств, передает телеканал UzReport.


Похожие статьи:
﻿
Борцы Узбекистана завоевали пять лицензий на Олимпиаду

Борцы Узбекистана завоевали пять лицензий на Олимпиаду

Новости Узбекистана
﻿
Борцы Узбекистана завоевали четыре медали на турнире в Хорватии

Борцы Узбекистана завоевали четыре медали на турнире в Хорватии

Новости Узбекистана
﻿
Борец Ильхом Бахромов завоевал «серебро» молодежного ЧМ

Борец Ильхом Бахромов завоевал «серебро» молодежного ЧМ

Новости Узбекистана / Спорт
﻿
Сборная Узбекистана по спортивной борьбе завоевала пять медалей на ЧА

Сборная Узбекистана по спортивной борьбе завоевала пять медалей на ЧА

Новости Узбекистана / Спорт
﻿
Cборная Узбекистана завоевала 13 медалей на чемпионате Азии по спортивной борьбе

Cборная Узбекистана завоевала 13 медалей на чемпионате Азии по спортивной борьбе

Новости Узбекистана / Спорт
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика