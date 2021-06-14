Билеты на внутренние авиарейсы намного дороже, чем за рубежом — Сенат

Комитет Сената Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности сообщил о результатах изучения Антимонопольного комитета, начатого по запросу верхней палаты парламента по поводу высоких цен на билеты авиакомпании Uzbekistan Airways.

Изучение показало, что в авиакассах отечественная авиакомпания не предоставляет потребителям полную информацию о существующих тарифах на местные и международные направления.

Несмотря на то, что билеты на рейс «Ташкент — Москва» в одну сторону в классе «эконом без багажа» (самый дешёвый невозвратный билет) стоят 131−211 евро, с багажом — 145−335 евро, в бизнес-классе — 642−862 евро, компания не выпускала в продажу дешёвые билеты, говорится в сообщении.

В Антимонопольном комитете провели сравнение цен с тарифами на внутренние рейсы в других странах. Цены Uzbekistan Airways оказались заметно — на 36−148% — выше, чем за рубежом.

Билет на рейс «Ташкент — Ургенч» (время полёта — 1 час 15 минут) в классе «эконом без багажа» стоит в среднем 41 евро. В России билет на рейс аналогичной протяжённости «Санкт-Петербург — Москва» (время — 1 час 30 минут) обойдётся в среднем в 27 евро. Таким образом, тариф у отечественного перевозчика дороже на 56%.

По сравнению с тарифом эконом-класса казахстанской авиакомпании (название не уточняется) тариф Uzbekistan Airways выше на 40%, турецкой авиакомпании — на 146%, сообщает верхняя палата парламента.

В целом в Турции на внутренних рейсах билеты эконом-класса стоят на 42% дешевле, чем в классе «эконом без багажа» в Узбекистане, показало изучение.

«Одной из причин удержания таких высоких цен на рынке услуг авиаперевозок можно назвать неразвитую конкурентную среду, — отметили в Сенате. — Потому что чем меньше количество авиакомпаний, тем меньше спектр предлагаемых потребителям услуг и выше спрос (потребность) на авиабилеты. Естественно, это приводит к нарушению свободной конкурентной среды. Это, в свою очередь, нарушает закономерность спроса и предложения в рыночной экономике».

В качестве примера приводятся рейсы «Ташкент — Алматы», которые семь раз в неделю регулярно выполняют только две компании — Uzbekistan Airways и Air Astana. На направлении же «Ташкент — Москва» рейсы выполняют только Uzbekistan Airways и «Аэрофлот».

«Неразвитость конкуренции на этих направлениях создаёт основу для совершению договорных действий между авиаперевозчиками», — говорится в сообщении.

Для решения описанной проблемы и создания удобств для пассажиров Антимонопольный комитет направил ряд предложений в Министерство транспорта. Контролировать их исполнение будет Комитет Сената по вопросам обороны и безопасности.

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