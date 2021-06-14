» » » В Коканде пройдет VI заседание министров туризма Тюркского совета
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  • 14 июнь 2021 10:04
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В Коканде пройдет VI заседание министров туризма Тюркского совета

В Коканде пройдет VI заседание министров туризма Тюркского советаВ Коканде 23-24 июня состоится VI заседание министров по вопросам туризма Тюркского совета, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на Минтуризма и спорта.

 

В данном мероприятии подтверждено участие Генерального секретаря Тюркского совета Багдада Амреева, министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя, министра по делам культуры и спорта Казахстана Актоти Раимкуловой, заместителя премьер-министра, министра экономики и финансов Кыргызстана Акилбека Жапарова, председателя Государственного агентства туризма Азербайджана Фуада Нагиева.

 

В ходе заседания запланировано обсуждение таких важных вопросов, как восстановление сферы туризма после пандемии, реализация проекта "Паломнический туризм", а также восстановление международных авиарейсов между крупными городами стран членов.

 

Наряду с этим, зарубежные участники будут ознакомлены с перспективными проектами туристической сферы, возможностями паломнического туризма, ремесленничеством, экотуризмом и гастрономическим потенциалом Ферганской области.

 

Стоит отметить, что заседание, которое будет проводиться в Коканде, является первым мероприятием на уровне министров после вступления Узбекистана в Совет сотрудничества тюркоязычных государств.


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