В Коканде пройдет VI заседание министров туризма Тюркского совета

В Коканде 23-24 июня состоится VI заседание министров по вопросам туризма Тюркского совета, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на Минтуризма и спорта.

В данном мероприятии подтверждено участие Генерального секретаря Тюркского совета Багдада Амреева, министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя, министра по делам культуры и спорта Казахстана Актоти Раимкуловой, заместителя премьер-министра, министра экономики и финансов Кыргызстана Акилбека Жапарова, председателя Государственного агентства туризма Азербайджана Фуада Нагиева.

В ходе заседания запланировано обсуждение таких важных вопросов, как восстановление сферы туризма после пандемии, реализация проекта "Паломнический туризм", а также восстановление международных авиарейсов между крупными городами стран членов.

Наряду с этим, зарубежные участники будут ознакомлены с перспективными проектами туристической сферы, возможностями паломнического туризма, ремесленничеством, экотуризмом и гастрономическим потенциалом Ферганской области.

Стоит отметить, что заседание, которое будет проводиться в Коканде, является первым мероприятием на уровне министров после вступления Узбекистана в Совет сотрудничества тюркоязычных государств.