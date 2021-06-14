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  • 14 июнь 2021 10:00
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UzAuto Motors начнет производство автомобилей в Таджикистане

UzAuto Motors начнет производство автомобилей в ТаджикистанеНакануне визита президента Узбекистана в Таджикистан в г.Бахтаре прошел первый узбекско-таджикский межрегиональный инвестиционный форум. Об этом пишет UzNews.

 

В ходе форума было подписано соглашение о создании совместного предприятия Auto Motors Tadjikistan по производству легковых автомобилей UzAuto Motors. Этот проект был реализован в рамках договоренностей, достигнутых в ходе визита Министра промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабира в Узбекистан 21 апреля 2021 года. Об этом говорится в сообщении компании.

 

Для реализации данного проекта в мае текущего года рабочая группа АО «Узавтосаноат» посетила Таджикистан, где изучила производственные мощности компании-партнера «Алюмин Сохтмон» и провела переговоры о создании совместного предприятия.

 

Производственная мощность проекта, общей стоимостью $2 млн., на начальном этапе будет составлять 10 000 автомобилей, с дальнейшими планами увеличения до 35 000 единиц.


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