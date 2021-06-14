Всемирный банк одобрил выделение Узбекистану 100 млн долларов на развитие городов

Города в двух областях Узбекистана смогут улучшить работу своих муниципальных служб и городскую инфраструктура в рамках проекта «Комплексное развитие средних городов». Дополнительное финансирование на реализацию данного компонента проекта в размере 100 млн долларов было одобрен Советом директоров Всемирного банка.

Международная ассоциация развития, входящая в Группу Всемирного банка, предоставит его правительству Узбекистана в форме льготного кредита по очень низкой процентной ставке и со сроком погашения до 30 лет.

Дополнительное финансирование позволит расширить географические рамки проекта, который реализуется с 2019 г. при финансовом содействии Всемирного банка в городах Бухарской (г. Каган), Наманганской (г. Чартак) Ташкентской (г. Янгиюль и г. Пскент) областей.

Мероприятия в рамках нового компонента проекта охватят отдельные средние города в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях. Окончательный список городов, которые будут вовлечены в проект в этой части страны, планируется утвердить в течение следующих 6 месяцев после завершения консультаций с областными и городскими хокимиятами. Будут приниматься во внимание их социально-экономические потребности и возможности.

Средние города, участвующие в проекте в этих двух областях, получат финансирование на реализацию специальных инвестиционных программ развития. Они будут включать в себя реализацию мероприятий по улучшению городской инфраструктуры и работы соответствующих муниципальных служб.

Например, в рамках данных программ могут быть профинансированы следующие работы: улучшение и расширение систем водоснабжения и канализации; модернизация электроэнергетической инфраструктуры и уличного освещения, автомобильных дорог, пешеходных зон и зон пользования общественным транспортом; повышение энергоэффективности общественных зданий; реконструкция мест общественного пользования, парков, улиц и их соответствующей инфраструктуры; проведение реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия на территории соответствующих населенных пунктов.

Большинство городов, охваченных проектом, обладают нереализованным экономическим потенциалом. Так, многие из них расположены вдоль стратегических транспортных коридоров. Некоторые обладают привлекательными для туристов достопримечательностями. Ряд этих населенных пунктов имеют возможности для создания качественных рабочих мест в сфере услуг в прилегающих сельских районах.

Инвестиционные программы по развитию соответствующих городов в рамках проекта будут реализованы в соответствии с высокими экологическими стандартами, а также нацелены на создание безбарьерной среды, обеспечивающей повсеместную доступность общественных мест всем, вне зависимости от их физических возможностей.

Ожидается, что порядка 4 млн человек, или около 70% всего населения обоих регионов, прямо или косвенно получат пользу от улучшенной городской инфраструктуры, работы муниципальных служб, а также расширившихся возможностей трудоустройства благодаря проектным мероприятиям, способствующим созданию новых рабочих мест.

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