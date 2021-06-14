Главы правительств России и Узбекистана проведут переговоры в Москве – посол

В Москве 22 июня пройдет второе заседание Совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству на уровне глав правительств, сообщает Podrobno.uz. Об этом на приеме по случаю Дня России заявил посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов.

По его словам, одной из основных тем переговоров двух премьеров станет всесторонняя подготовка к предстоящим российско-узбекистанским переговорам на высшем уровне.

"Сегодня Россия и Узбекистан развивают полноформатное двустороннее сотрудничество по всем азимутам: от политики и экономики, до энергетики, образования и науки. Даже пандемия коронавируса не свернула наши страны с намеченного президентами пути на максимальное расширение сотрудничества и диверсификацию связей. Важно, что в столь непростых условиях мы продолжаем планомерно наращивать показатели взаимной торговли. Так, двусторонний товарооборот, по данным узбекской статистики, по итогам первых четырех месяцев 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,4 процента и составил 1,8 миллиарда долларов", – сказал посол.

Он также добавил, что придать свежий импульс прямым контактам регионов двух стран призван и планирующийся в этом году в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию Второй форум межрегионального сотрудничества.

"Уверен, что предстоящий масштабный саммит принесет нам еще больше перспективных проектов, крупных контрактов и закрепит наши страны на позициях стратегических партнеров и союзников", – подчеркнул Мальгинов.

В Москве, заметил дипломат, приветствуют активное участие Ташкента в интеграционных процессах на пространстве СНГ, получение им в декабре прошлого года статуса наблюдателя в ЕАЭС.

"И здесь хотел бы особо подчеркнуть, что Узбекистан не просто "наблюдает", а активно включился в работу и вносит свой конструктивный вклад в повестку объединения", – сказал Олег Мальгинов.