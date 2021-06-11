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  • 11 июнь 2021 9:50
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Эмомали Рахмон наградил Шавката Мирзиёева орденом «Зарринточ» I степени

Эмомали Рахмон наградил Шавката Мирзиёева орденом «Зарринточ» I степени

Высшей награды Таджикистана из иностранных лидеров был награжден ранее только глава Китая.


Как сообщает kun.uz, награждение прошло 10 июня в государственном комплексе «Кохи Борбад» на концерте «Шоми дӯстӣ» (Вечер дружбы). В пресс-службе президента Таджикистана сообщили, что Мирзиёев был награжден высшей государственной Таджикистана за заслуги в укреплении межгосударственных отношений:


До этого орденом «Зарринточ» первой степени были награждены только экс-спикер верхней палаты парламента Таджикистана Махмадсаид Убайдуллоев, экс-председатель нижней палаты парламента Шукурджон Зухуров и лидер Китая Си Цзиньпин.


Эмомали Рахмон наградил Шавката Мирзиёева орденом «Зарринточ» I степени

Как сообщает Asia-Plus, орденом «Зарринточ» награждаются государственные и общественные деятели за выдающиеся заслуги перед государством, активную государственную и общественно-политическую деятельность, за высокие достижения в претворение в жизнь демократических преобразований и экономических реформ, развитии науки и культуры, за особые заслуги в защите отечества, за самоотверженность и гражданскую доблесть, проявленные в деле упрочения мира, стабильности и укрепления государственности.


Орденом могут быть награждены и политические, общественные деятели иностранных государств.


В концерте «Вечер дружбы» приняли участие более 200 исполнителей, музыкантов и танцоров двух стран.


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