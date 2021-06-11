В Olx мошенники предлагают работу за границей, вымогая деньги у узбекистанцев. Об этом сообщаетUzReport со ссылкой на данные МВД.

34 летний житель Шараф-Рашидовского района Джизакской области решил поехать в Турцию на заработки. При этом он стал искать информацию о работе в зарубежной стране не на сайтах официальных трудовых агентств, а на платформе olx.uz. В результате он угодил в сети мошенника по псевдоимени Жамшид, который якобы специализировался на отправке узбекистанцев в эту страну.

Схема развода была простой. Мошенник пообещал отправить узбекистанца в Турцию для устройства на работу с зарплатой 1000-1500 долларов. При этом он попросил 500 долларов заранее, которые якобы необходимы для оформления визы и других документов.

В результате узбекистанец занял у знакомых 1,5 миллиона сумов и перевел их на пластиковую карту мошенника. После этого псевдоработадатель удалил всю переписку и пропал.

Обманутый написал заявление в правоохранительные органы. Завели уголовное дело. В ходе следствия установили, что мошенничество совершил 24 летний житель Ферганы. Он был задержан.