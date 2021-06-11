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  • 11 июнь 2021 9:45
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Узбекистан и Таджикистан подписали соглашение о строительстве двух ГЭС на реке Зарафшан

Узбекистан и Таджикистан подписали соглашение о строительстве двух ГЭС на реке ЗарафшанПо итогам прошедших переговоров, прошедших между президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Таджикистана Эмомали Рахмоном, состоялась церемония подписания документов. Лидеры стран подписали совместное заявление, сообщила пресс-служба президента.

 

В присутствии глав государств состоялась церемония обмена подписанными соглашениями о создании узбекско-таджикской инвестиционной компании, о сотрудничестве в сфере промышленности и новых технологий, в горной промышленности, о создании совместного акционерного общества по проекту строительства двух гидроэлектростанций ориентировочной мощностью 320 МВт на реке Зарафшан и о транзите грузов.


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