Узбекистан и Таджикистан подписали соглашение о строительстве двух ГЭС на реке Зарафшан

По итогам прошедших переговоров, прошедших между президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Таджикистана Эмомали Рахмоном, состоялась церемония подписания документов. Лидеры стран подписали совместное заявление, сообщила пресс-служба президента.

В присутствии глав государств состоялась церемония обмена подписанными соглашениями о создании узбекско-таджикской инвестиционной компании, о сотрудничестве в сфере промышленности и новых технологий, в горной промышленности, о создании совместного акционерного общества по проекту строительства двух гидроэлектростанций ориентировочной мощностью 320 МВт на реке Зарафшан и о транзите грузов.