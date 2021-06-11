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  • 11 июнь 2021 9:42
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Минобороны хочет купить золотые ручки за 30 млн сумов — как это объяснили?

Минобороны хочет купить золотые ручки за 30 млн сумов — как это объяснили?В Министерстве обороны прокомментировали покупку двух золотых ручек общей стоимостью в 30 миллионов сумов.

Чем объяснили такие траты: возникла необходимость обновить канцелярские принадлежности, используемые на официальных мероприятиях, на которых подписываются важные документы о сотрудничестве между Минобороны РУз и военными ведомствами других стран.

 

"Для организации протокольных мероприятий высокого уровня с зарубежными партнерами с участием руководства Минобороны РУз и поддержания репутации планируется использовать канцелярские товары всемирно-известных производителей", — отметили в узбекском Минобороны.

 

Говоря простым языком, материалы, которые используются высокопоставленными лицами на подобных крупных мероприятиях, должны быть качественными и такими, чтобы "не ударить лицом в грязь".

 

За чей счет будут куплены ручки: их оплатят внебюджетными средствами, выделенными хозрасчетными производственными предприятиями и подсобными хозяйствами (тепличные, рыбоводческие, пчеловодческие, животноводческие, садоводческие, посевные площади).

Сейчас изучаются предложения предприятий и организаций, которые могли бы поставить продукцию. Решение будет приниматься на конкурсной основе.

 

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