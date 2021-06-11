На таджикских телеканалах и в кинотеатрах стартовали показы узбекских фильмов

В ходе визита Президента Шавката Мирзиёева в Таджикистан на таджикских телеканалах и в кинотеатрах проходит показ фильмов «Илхак», «Сердце народа», «Абдурахмон Джами» и «Под единым небом». Об этом сообщает «Даракчи».

Показы начались с демонстрации фильма «Илхак» на таджикском телеканале «Синамо». Также показы узбекских фильмов на таджикском языке стартовали во всех крупных кинотеатрах страны.

Напомним, в рамках Дней узбекского кино, которые прошли в Республике Таджикистан 19-22 мая текущего года, был показан ряд фильмов, снятых по заказу Агентства кинематографии. Все они были тепло встеречены зрителями из Таджикистана.

После этого, поклонники узбекского кино из соседней страны предложили продублировать и представить фильмы на таджикском языке. Поэтому, накануне официального визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Республику Таджикистан фильмы, снятые Агентством кинематографии Узбекистана на основании государственного заказа, были продублированы на таджикский язык для показа в кинотеатрах и по телевидению.

«Перевод и дублирование узбекских фильмов на таджикский язык, - это один из первых шагов для достижения результатов указанных в меморандуме. Вторым шагом является проведение Дней таджикского кино, которые пройдут в июле этого года в Ташкенте, Намангане, Фергане и Андижане. Состоится презентация проектов двух новых совместных фильмов. Кинематография Узбекистана и Таджикистана имеет много общего и тесно связаны между собой. Есть исторически сложившиеся давние отношения. Мы надеемся, что сотрудничество кинематографистов двух стран будет способствовать не только появлению хороших фильмов и обмену опытом, но и развитию теплых отношений между нашими народами», - сказал Фирдавс Абдухаликов, генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана.