Президент Татарстана посетит Узбекистан

16-17 июня состоится визит делегации Татарстана в Узбекистан во главе с президентом республики Р.Н. Миннихановым, сообщили в представительстве Татарстана в Ташкенте.

В составе делегации прибудут представители более 25 различных компаний Татарстана, в том числе ПАО «КаМАЗ», ПАО «Татнефть», АО «ПО ЕлАЗ», АО «КМПО», ПАО «Казанский вертолетный завод», ООО «Соллерс Форд», ООО «УК «КЭР-Холдинг» и др.

В ходе визита Минниханова в Узбекистан будут проведены встречи с руководством Республики Узбекистан, в ходе которых будут обсуждены состояние и перспективы взаимовыгодного сотрудничества между республиками в различных областях, проведены выставка промышленного потенциала Республики Татарстан, татарстанско-узбекистанский бизнес-форум, а также встреча с татарской диаспорой, проживающей в Узбекистане, пишет kun.uz.