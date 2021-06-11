По итогам переговоров Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона подписано 35 документов

По итогам прошедших переговоров глав Узбекистана и Таджикистана состоялась церемония подписания документов.

Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон подписали Совместное заявление, в котором закреплены основные договорённости и определены долгосрочные задачи по дальнейшему наращиванию и углублению многопланового взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнёрства между двумя странами.

В присутствии глав государств состоялась церемония обмена подписанными соглашениями о создании узбекско-таджикской инвестиционной компании, о сотрудничестве в сфере промышленности и новых технологий, в горной промышленности, о создании совместного акционерного общества по проекту строительства ГЭС на реке Зарафшан, о транзите грузов, а также протоколов о внесении изменений в Соглашение о взаимном предоставлении земельных участков для диппредставительств, о внесении дополнений в Соглашение о взаимных поездках граждан, Программы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран, «Дорожной карты» по дальнейшему развитию сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

Всего было подписано 35 документов, охватывающих такие сферы, как энергетика, транспорт, автомобилестроение, электротехника, горнодобывающая и лёгкая промышленность, науку, образование, спорт и другие.

Этот солидный пакет документов создаёт мощную базу для дальнейшего всестороннего развития взаимовыгодных отношений между двумя братскими странами и народами, достижения новых конкретных результатов по углублению многогранного партнёрства.

На брифинге для СМИ Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон отметили, что переговоры прошли в традиционно открытой, доверительной и дружественной атмосфере.

- Мы очень дорожим многовековой дружбой наших народов, которые крепко связывают общая история и культура, религия, духовные ценности и традиции.

Находящиеся здесь представители средств массовой информации и члены делегаций являются свидетелями колоссальных изменений, произошедших в развитии узбекско-таджикских отношений за последние несколько лет.

Дальнейшее укрепление добрососедских отношений с Таджикистаном является главным и неизменным приоритетом внешней политики Узбекистана. Мы внимательно рассмотрели весь комплекс вопросов дальнейшего развития многогранного сотрудничества. Замечу, что ни одного направление не осталось без внимания, - сказал глава нашего государства.

В ходе переговоров стороны определили новые точки роста, обозначили в качестве ориентира двукратное увеличение товарооборота уже в следующем году. Лидеры договорились максимально задействовать возможности регионов двух стран, «завязать» их на уровне районов.

Главы государств с удовлетворением отметили плодотворные итоги проведенных накануне визита Форума регионов и заседания Делового совета, а также факт подписания в рамках визита контрактов и инвестиционных соглашений на сумму свыше 1 миллиарда долларов.

Узбекистан и Таджикистан заинтересованы в углублении сотрудничества в сфере транспорта и транзита. В ходе переговоров лидеры договорились и далее создавать благоприятные условия для увеличения железнодорожных, автомобильных и авиаперевозок.

В свою очередь, Эмомали Рахмон подчеркнул, что реализация совместных проектов в аграрной сфере, легкой, пищевой и горнорудной промышленности, гидроэнергетики позволит увеличить товарооборот и создать новые рабочие места. Он с удовольствием отметил расширение партнёрства в сферах образования и медицины, по совместному противодействию пандемии коронавируса.

Кроме того, лидеры условились активизировать взаимные обмены в сфере культуры, науки, здравоохранения и образования.

- Мы намерены всесторонне поддерживать деятельность медицинского центра и учебных заведений, построенных в наших странах и являющихся сегодня новыми символами укрепляющейся дружбы и партнёрства, - заявил Шавкат Мирзиёев.

Подчёркнуто, что все эти вопросы будут находиться под непосредственным контролем двусторонней Межправительственной комиссии, которую возглавляют премьер-министры наших стран.

Президент Узбекистана заявил о полной поддержке Узбекистаном инициатив президента Таджикистана об объявлении 2025 года Международным годом защиты ледников и создании специального Международного фонда по сохранению ледников.

- Сегодняшние переговоры ещё раз показали наш серьезный, решительный настрой на укрепление отношений многовековой дружбы, доверия, добрососедства и стратегического партнерства, - отметил в заключение президент Шавкат Мирзиёев. – Наши совместные усилия направлены на достижение конкретных, ощутимых результатов сотрудничества между Узбекистаном и Таджикистаном в целях дальнейшего процветания двух братских народов.

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