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  • 10 июнь 2021 9:45
  • 37

Узбекистан и Россия запускают два дополнительных авиарейса по вторникам и четвергам

Узбекистан и Россия запускают два дополнительных авиарейса по вторникам и четвергам

Узбекистан и Россия запускают два дополнительных авиарейса по вторникам и четвергам, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на посольство России в Узбекистане.

 

Ранее стало известно, что Россия и Узбекистан с 10 июня увеличивают число авиарейсов. В частности, количество рейсов между Москвой и Ташкентом планировалось увеличить с одного до двух для каждого из назначенных авиаперевозчиков. В результате всего между столицами будет летать четыре рейса – два от "Аэрофлота" и два – от Uzbekistan airways.

 

Сейчас два рейса выполняются по субботам (Uzbekistan airways) и воскресеньям ("Аэрофлот").

 

С 10 июня добавляются ещё два регулярных рейса между Ташкентом и Москвой":

·"Аэрофлот" SU1891 по четвергам;

·Uzbekistan airways HY603 по вторникам.


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