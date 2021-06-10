Узбекистан и Россия запускают два дополнительных авиарейса по вторникам и четвергам, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на посольство России в Узбекистане.

Ранее стало известно, что Россия и Узбекистан с 10 июня увеличивают число авиарейсов. В частности, количество рейсов между Москвой и Ташкентом планировалось увеличить с одного до двух для каждого из назначенных авиаперевозчиков. В результате всего между столицами будет летать четыре рейса – два от "Аэрофлота" и два – от Uzbekistan airways.

Сейчас два рейса выполняются по субботам (Uzbekistan airways) и воскресеньям ("Аэрофлот").

С 10 июня добавляются ещё два регулярных рейса между Ташкентом и Москвой":

·"Аэрофлот" SU1891 по четвергам;

·Uzbekistan airways HY603 по вторникам.