Узбекистан и Таджикистан намерены вместе выпускать автомобили

В преддверии визита президента Узбекистана в Таджикистан 9 июня в Бохтаре состоялся первый узбекско-таджикский межрегиональный инвестиционный форум, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.

В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра — министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и первый заместитель премьер-министра Таджикистана Давлатали Саид, а также руководители министерств, банков, главы приграничных областей двух стран и около 300 предпринимателей.

Как сообщает gazeta.uz, на мероприятии было озвучено, что в целях поддержки и продвижения реализации перспективных совместных проектов в отраслях экономики создается узбекско-таджикский инвестиционный фонд с уставным капиталом в 50 млн долларов.

В ходе форума выступили руководители регионов и профильных ведомств двух стран, представив свое видение возможностей инвестиционного сотрудничества, а также конкретные предложения по совместной реализации новых проектов промышленной кооперации в таких отраслях, как автомобилестроение, текстильная, кожевенно-обувная, пищевая и электротехническая промышленность, а также сельское хозяйство.

По итогам форума были подписаны соглашение о сотрудничестве между Агентством продвижения экспорта при МИВТ Узбекистана и Агентством по экспорту при правительстве Таджикистана, соглашения по организации совместных производств по выпуску автомобилей, трансформаторов, бытовой техники, созданию интенсивных садов, тепличных комплексов и предприятий по выращиванию и переработке сельскохозяйственной и плодоовощной продукции, а также ряд торговых контрактов. Общая сумма пакета подписанных документов составила 730 млн долларов.