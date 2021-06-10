Узбекистан и Казахстан заканчивают согласование проекта "шелковой" визы

Узбекистан и Казахстан заканчивают согласование проекта единой визы, которая позволит туристам беспрепятственно посещать обе страны, заявил директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте РУз Элдор Aрипов.

По его словам, за период 2016-2019 годов количество иностранных туристов в странах Центральной Азии увеличилось в два раза.

"С Казахстаном заканчиваем уже переговорный процесс по согласованию так называемой "шелковой" визы, которая позволит туристам, получившим ее, беспрепятственно посещать и Узбекистан, и Казахстан", — сказал Арипов, выступая на "Примаковских чтениях".

Он выразил надежду, что к этой инициативе присоединятся и другие страны региона.

В августе 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом утвердил дорожную карту по развитию туризма в стране. В частности, документ предусматривал запустить в феврале 2020-го единого визового режима Silk Road для туристов, путешествующих в странах Великого шелкового пути.

Ранее узбекская сторона планировала, что на первом этапе в проект, помимо Узбекистана, будут включены Казахстан, Кыргызстан и Азербайджан.

В июне 2018-го дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева, занимавшая тогда пост председателя комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената (верхняя палата парламента), предложила Узбекистану создать азиатский вариант "шенгена" Silk visa для привлечения туристов из-за рубежа. Первоначально планировалось запустить проект общей визы в феврале 2019 года. К совместной визе также проявляют интерес в Таджикистане и Турции.

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