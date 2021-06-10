В Душанбе прибыли свыше 100 артистов из Узбекистана

В Таджикском государственном академическом театре оперы и балеты имени С.Айни 11 июня состоится концерт узбекских исполнителей, сообщает газета «Даракчи».

Вечер музыки и песен с участием Юлдуз Усмановой, Фарруха Закирова, Муножат Юльчиевой, Рамзы Усмонова, танцевальных ансамблей "Узбекистан", "Ташкент зеболари", Огобека Закирова и многих других исполнителей состоится в 18:00.

Места на балконах стоят от 80 сомони (около 73 тысяч сумов).

10 июня, свыше 100 узбекских исполнителей примут участие в концерте «Вечер дружбы», который состоится в столичном «Кохи Борбад» с участием президентов Таджикистана Эмомали Рахмона и Узбекистана Шавката Мирзиёева. Попасть на этот концерт можно будет только по приглашениям.

Свыше 100 узбекских исполнителей, танцоров и музыкантов уже прилетели в Душанбе чартерным рейсом национальной авиакомпании Узбекистана 7 июня. С таджикской стороны в "Вечере дружбы" примут участие около 150 исполнителей, музыкантов и танцоров.