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  • 10 июнь 2021 9:27
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Узбекистан и Катар подписали соглашение о воздушном сообщении

Узбекистан и Катар подписали соглашение о воздушном сообщенииУзбекистан и Катар подписали соглашение о воздушном сообщении, предусматривающее открытие прямых авиарейсов по маршруту «Доха — Ташкент — Доха», сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

 

Документ подписан в Ташкенте 9 июня по итогам переговоров министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Катара Шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом бин Джасемом Аль Тани. Это первый официальный визит главы внешнеполитического ведомства Катара в Узбекистан.

 

Как уточняет ИА «Дунё», соглашение предусматривает организацию авиасообщения, назначение авиакомпаний, которые получат право выполнять полёты, регулирование представительств авиакомпаний в двух странах и другое. Воздушным перевозчикам планируется предоставлять льготы на взаимной основе и освободить от таможенных пошлин, налогов и других сборов.

 

На переговорах стороны также подтвердили готовность продолжить совместные усилия по продвижению мирного процесса в Афганистане и восстановлению его социально-экономической инфраструктуры.

 

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