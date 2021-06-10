Узбекистан и Катар подписали соглашение о воздушном сообщении, предусматривающее открытие прямых авиарейсов по маршруту «Доха — Ташкент — Доха», сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Документ подписан в Ташкенте 9 июня по итогам переговоров министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Катара Шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом бин Джасемом Аль Тани. Это первый официальный визит главы внешнеполитического ведомства Катара в Узбекистан.

Как уточняет ИА «Дунё», соглашение предусматривает организацию авиасообщения, назначение авиакомпаний, которые получат право выполнять полёты, регулирование представительств авиакомпаний в двух странах и другое. Воздушным перевозчикам планируется предоставлять льготы на взаимной основе и освободить от таможенных пошлин, налогов и других сборов.

На переговорах стороны также подтвердили готовность продолжить совместные усилия по продвижению мирного процесса в Афганистане и восстановлению его социально-экономической инфраструктуры.

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