Родители первоклассников в этом году смогут выбрать сразу три школы для своего ребенка. Прием документов стартует с 15 июня, сообщает Podrobno.uz

"Прием в 1 класс в школах Ташкента, Каракалпакстана и областных центров будет осуществляться в качестве эксперимента в электронном виде. Процесс будет проходить в 2 этапа. На первом этапе родители будут регистрироваться с 15 июня по 5 июля на электронном ресурсе my.maktab.uz и выбирать школы для поступления детей в 1 класс. При этом родители смогут выбрать три школы", – рассказала в ходе брифинга в Ташкенте пресс-секретарь Министерства народного образования Лайло Рустамова.

По ее словам, первая для выбора школа – это в обязательном порядке школа, находящаяся в районе постоянного проживания родителей, а вот вторая и третья – это школы по желанию родителей.

На втором этапе, с 6 по 31 июля, родители смогут подать документы в школу по адресу прописки также в электронном виде. При этом, родителям гарантируется зачисление их детей в 1 класс по адресу прописки.

Если родители выбрали школу, не закрепленную по месту жительства, то, при наличии свободных мест на момент электронной регистрации, заявки будут приниматься с 1 по 15 августа.

В остальных регионах прием в первый класс общеобразовательных школ будет осуществляться в традиционной форме, непосредственно в самих школах. В регионах, где прием в школы проводится в традиционной форме, родители смогут с 15 июня по 15 июля подать заявление о зачислении детей в первый класс в школу, закрепленную по месту жительства.

Наряду с этим, с 16 июля по 15 августа родителям будет предоставлена ​​возможность подавать документы в другие школы для зачисления детей в первый класс, при наличии свободных мест в других школах, не относящихся к месту жительства.