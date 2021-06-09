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  • 9 июнь 2021 11:32
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Опубликована программа визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан

Опубликована программа визита Шавката Мирзиёева в ТаджикистанПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10−11 июня посетит Таджикистан с официальным визитом. Пресс-служба главы государства сообщила о мероприятиях, запланированных в ходе визита, передает gazeta.uz.

 

После церемонии официальной встречи президента Узбекистана в Душанбе и его переговоров с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном в узком и расширенном форматах пройдут онлайн-церемония открытия социальных объектов и подписание пакета двусторонних документов.

 

Президенты примут участие в совместных культурных мероприятиях в столице Таджикистана, встретятся с представителями общественности, посетят ряд промышленных объектов в Согдийской области.

 

В общей сложности намечено подписание более 30 документов, охватывающих важные сферы сотрудничества Узбекистана и Таджикистана.

 

В преддверии саммита были проведены заседание межправительственной комиссии, научно-практическая конференция, Дни узбекского кино и другие мероприятия. Накануне визита также состоятся первый Межрегиональный форум и встреча Делового совета.


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