Опубликована программа визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10−11 июня посетит Таджикистан с официальным визитом. Пресс-служба главы государства сообщила о мероприятиях, запланированных в ходе визита, передает gazeta.uz.

После церемонии официальной встречи президента Узбекистана в Душанбе и его переговоров с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном в узком и расширенном форматах пройдут онлайн-церемония открытия социальных объектов и подписание пакета двусторонних документов.

Президенты примут участие в совместных культурных мероприятиях в столице Таджикистана, встретятся с представителями общественности, посетят ряд промышленных объектов в Согдийской области.

В общей сложности намечено подписание более 30 документов, охватывающих важные сферы сотрудничества Узбекистана и Таджикистана.

В преддверии саммита были проведены заседание межправительственной комиссии, научно-практическая конференция, Дни узбекского кино и другие мероприятия. Накануне визита также состоятся первый Межрегиональный форум и встреча Делового совета.