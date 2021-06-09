В Москве на ВДНХ будут представлены павильоны Узбекистана

18 июня в Москве состоится 90-е заседание Экономического совета СНГ. На нем главы делегаций стран-участников обсудят ряд вопросов, охватывающих различные сферы экономического сотрудничества, а также создание выставочно-торговых центров государств СНГ на территории ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

Отмечается, что в этом году на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве могут появиться павильоны Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. В настоящее время там уже представляют свою продукцию Азербайджан, Армения, Беларусь, и в тестовом режиме открыт павильон Молдовы.

Ну а в ходе заседания Экономического совета СНГ Межгосударственным статистическим комитетом СНГ будет представлен доклад об основных целевых макроэкономических показателях развития экономики государств – участников СНГ за 2020 год.

Также члены Экономического совета СНГ будут проинформированы об итогах выполнения Плана первоочередных мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в сфере энергетики и Плана первоочередных мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в области использования возобновляемых источников энергии.

В план мероприятий включено и рассмотрение плана мероприятий по разработке и реализации программы о фитомониторинге и борьбе с саранчовыми вредителями на период до 2026 года.

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