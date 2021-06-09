В Узбекистане ожидается нехватка воды

В этом году с учетом ожидаемой нехватки воды будет выделено 200 миллиардов сумов на бурение скважин. Об этом пишет kun.uz.

Об этом стало известно в ходе видеоселекторного совещания по вопросам обеспечения занятости населения через развитие сельского хозяйства и предпринимательства, а также увеличения производства продовольственной продукции, которое прошло 8 июня под председательством президента.

«В 2021 году с учетом ожидаемой нехватки воды будет выделено 200 миллиардов сумов на бурение скважин. За счет этих средств можно наладить выращивание кормовых культур на не менее чем 10 тысячах гектаров земли», - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Кроме того, была поставлена задача реорганизовать деятельность научно-исследовательского института животноводства и птицеводства, создать соответствующие местным условиям породы птиц. На обеспечение института необходимым оборудованием и завоз пород для племенного дела будет выделено 10 миллиардов сумов.

Отмечалась важность организации мини-инкубаторов и морозильных хранилищ в махаллях на основе частного партнерства, расширения выращивания птицы в домохозяйствах.

На совещании хокимы представили информацию о том, какие меры будут приняты по сокращению безработицы, увеличению производства продовольственной продукции и обеспечению стабильности цен.