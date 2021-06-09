» » » В Узбекистане ожидается нехватка воды
﻿
  • 9 июнь 2021 11:27
  • 47

В Узбекистане ожидается нехватка воды

В Узбекистане ожидается нехватка водыВ этом году с учетом ожидаемой нехватки воды будет выделено 200 миллиардов сумов на бурение скважин. Об этом пишет kun.uz.

 

Об этом стало известно в ходе видеоселекторного совещания по вопросам обеспечения занятости населения через развитие сельского хозяйства и предпринимательства, а также увеличения производства продовольственной продукции, которое прошло 8 июня под председательством президента.

 

«В 2021 году с учетом ожидаемой нехватки воды будет выделено 200 миллиардов сумов на бурение скважин. За счет этих средств можно наладить выращивание кормовых культур на не менее чем 10 тысячах гектаров земли», - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

 

Кроме того, была поставлена задача реорганизовать деятельность научно-исследовательского института животноводства и птицеводства, создать соответствующие местным условиям породы птиц. На обеспечение института необходимым оборудованием и завоз пород для племенного дела будет выделено 10 миллиардов сумов.

 

Отмечалась важность организации мини-инкубаторов и морозильных хранилищ в махаллях на основе частного партнерства, расширения выращивания птицы в домохозяйствах.

 

На совещании хокимы представили информацию о том, какие меры будут приняты по сокращению безработицы, увеличению производства продовольственной продукции и обеспечению стабильности цен.


Похожие статьи:
﻿
Впервые из бюджета выделят 30 млрд сумов на обеспечение жильем круглых сирот

Впервые из бюджета выделят 30 млрд сумов на обеспечение жильем круглых сирот

Новости Узбекистана
﻿
Социально-экономические вопросы в условиях пандемии рассматриваются исходя из специфики каждого региона

Социально-экономические вопросы в условиях пандемии рассматриваются исходя из специфики каждого региона

Новости Узбекистана
﻿
Сокращение потерь воды при орошении обсуждено на совещании у президента

Сокращение потерь воды при орошении обсуждено на совещании у президента

Новости Узбекистана
﻿
Президент поручил стабилизировать цены на рынках

Президент поручил стабилизировать цены на рынках

Экономика / Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане сократят рисовые поля из-за нехватки воды

В Узбекистане сократят рисовые поля из-за нехватки воды

Экономика / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика