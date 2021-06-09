В Ташкенте установят памятник народному артисту Батыру Закирову

Президент Шавкат Мирзиёев 8 июня ознакомился с презентацией проектов в сфере культуры и просвещения, сообщает UzReport.

В их числе – современная библиотека, которая будет возведена на территории Национального парка имени Алишера Навои. По проекту библиотека будет состоять из трех этажей, на прилегающей территории будет создана зеленая зона. На первом этаже будет представлена литература об искусстве и информационных технологиях, на втором этаже – историческая и филологическая литература, книги о религии, на третьем этаже – литература по гуманитарным наукам. Фонд библиотеки составит более 1,5 миллиона книг, в том числе электронные издания и документы по различным областям науки.

Глава государства указал на необходимость применить при строительстве библиотеки самые передовые достижения градостроительства, учесть все условия для посетителей.

Представлен также проект по установке нового памятника Мухаммаду аль-Хорезми в городе Ургенче и созданием аллеи вокруг него.

В соответствии с постановлением Президента от 2 декабря 2020 года в нынешнем году будет отмечаться 85-летие со дня рождения народного артиста Узбекистана Батыра Закирова. В связи с этой датой в городе Ташкенте планируется установить памятник артисту.

На презентации рассмотрены эскизы этих памятников, отобранные Академией художеств через конкурс. Даны рекомендации по благоустройству отобранных для памятников площадок.