Узбекистан планирует упростить условия пребывания таджикистанцев в стране

Правительства Узбекистана и Таджикистана планируют внести дополнения в соглашение о взаимных поездках граждан двух стран от 9 марта 2018.

Как передает Asia-Plus, проект протокола к данному соглашению, опубликованный на портале правовой информации Минюста Таджикистана, предусматривает, что граждане двух стран освобождаются от регистрации и временной прописки в течение 10 рабочих дней с момента пересечения госграницы.

Ожидается, что поправки о взаимных поездках граждан будут внесены в соглашение в ходе официального визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан, запланированный на 10-11 июня этого года.

В настоящее время граждане Таджикистана, прибывшие в Узбекистан, обязаны встать на учет местных органов внутренних дел в течение трех рабочих дней. Если у гражданина Таджикистана в Узбекистане есть родственники, он может зарегистрироваться по адресу проживания родственника, заплатив пошлину в размере $5.

Также граждане Таджикистана в качестве туриста регистрируются по месту проживания в гостинице с оплатой госпошлины в $5.

1 июня этого года на форуме деловых кругов двух стран в посол Узбекистана в Душанбе Эргаш Шоисматов отметил, что граждане двух стран - «примерно около 1 миллиона человек, как со стороны Узбекистана, так и со стороны Таджикистана имеют родственные связи».

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