В вузах Узбекистана увеличат количество бюджетных мест

На очередном заседании Законодательной палаты депутатами рассмотрен в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Узбекистан о Государственном бюджете на 2021 год».

Как сообщили в пресс-службе парламента, законопроектом вносится некоторые изменения в параметры государственного бюджета с целью их реализации за счет выделения необходимых средств на важные проекты, которые нельзя откладывать исходя из социально-экономической ситуации.

В результате этих изменений с 2021/2022 учебного года показатели приема в вузы на основе государственного гранта будут увеличены на 25 процентов.

Кроме того, будут увеличены гранты для девочек из нуждающихся семей в 2 раза, и достигнет 2 тыс.

Как сообщает kun.uz, наряду с этим, в отдаленных районах частные больницы также будут привлечены в оказании первичной и специализированной медицинской помощи, в проведении скрининговых и лечебных мероприятий для нуждающегося населения, и им будут выделены субсидии. Дополнительные средства будут выделены из бюджета на укрепление материально-технической базы учреждений по раннему выявлению и лечению эндокринных заболеваний.

По мнениям депутатов, изменение параметров государственного бюджета послужит развитию семейного предпринимательства в стране, обеспечению занятости населения, финансовой поддержке широкого спектра молодежных и женских инициатив, а также улучшению снабжения отечественных дорог и питьевой водой.