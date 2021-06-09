Узбекистанцы 10 июня смогут увидеть частичное солнечное затмение

10 июня жители Узбекистана смогут наблюдать первое в этом году уникальное астрономическое явление – солнечное затмение. Но, затмение в этот раз будет частичным, то есть Луна покроет только маленькую часть диска Солнца.

«По ташкентскому времени затмение начнется 10 июня в 16:57. Фаза максимума наступит в 17:26, а в 17:53 солнечное затмение закончится», - сообщили UzReport в Астрономическом институте имени Улугбека.

Магнитуда солнечного затмения в Ташкенте составит 7%, в Андижане - 8%, а вот в Нукусе магнитуда составит всего лишь 2%, то есть солнечное затмение будет практически незаметным.

Отметим, последнее частичное солнечное затмение, видимое в Ташкенте и других городах Узбекистана, произошло 21 июня 2020 года. Тогда магнитуда в Ташкенте составляла более 60%. А следующее солнечное затмение будет 25 октября 2022 года, а магнитуда достигнет аж 75%.