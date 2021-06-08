С 1 июля в Узбекистане отменяется выдача гражданам ИНН

Начиная с 1 июня 2021 года лицам, достигшим 16 лет, одновременно с постановкой их на учет в органах государственной налоговой службы в качестве налогоплательщиков, начали выдаваться идентификационные ID-карты.

На основе этого, начиная с 1 июля 2021 года учет налогоплательщиков в налоговых органах будет осуществляться с использованием персонального идентификационного номера физического лица.

При этом отменяется оказание государственных услуг по выдаче идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).

При оказании всех государственных, банковских, социальных и иных услуг единым идентификатором, который удостоверяет личность гражданина, становится персональный идентификационный номер физического лица. Категорически запрещается, чтобы государственные органы и организации вели отдельные номера, идентифицирующие физические лица.

Ожидается, что это нововведение позволит гражданам экономить время, а также приведет к идентичности информации о них в каждом государственном учреждении. И что важно, будут устранены чрезмерные бюрократические барьеры.