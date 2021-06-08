Художественный фильм «Илхак» переведен на таджикский язык

Художественный фильм «Илхак» Джахонгира Ахмедова, снятый киностудией «Ezgu film» по заказу Агентства кинематографии переведен на таджикский язык.

Фильм посвящен 75-летию победы во Второй мировой войне и рассказывает о судьбе и переживаниях Зульфии Зокировой, женщины, отправившей на фронт своих пятерых детей.

Ранее фильм был переведен на русский язык и впервые на русском языке был показан в рамках Дней узбекского кино в Республике Таджикистан 19-22 мая.

В настоящее время готовы версии фильма на русском и таджикском языках, также готова версия с субтитрами на английском языке.

В дальнейшем планируется перевод художественного фильма на казахский, кыргызский и туркменский языки, отмечает газета «Даракчи».