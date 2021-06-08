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  • 8 июнь 2021 9:37
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Художественный фильм «Илхак» переведен на таджикский язык

Художественный фильм «Илхак» переведен на таджикский язык Художественный фильм «Илхак» Джахонгира Ахмедова, снятый киностудией «Ezgu film» по заказу Агентства кинематографии переведен на таджикский язык.

 

Фильм посвящен 75-летию победы во Второй мировой войне и рассказывает о судьбе и переживаниях Зульфии Зокировой, женщины, отправившей на фронт своих пятерых детей.

 

Ранее фильм был переведен на русский язык и впервые на русском языке был показан в рамках Дней узбекского кино в Республике Таджикистан 19-22 мая.

 

В настоящее время готовы версии фильма на русском и таджикском языках, также готова версия с субтитрами на английском языке.

 

В дальнейшем планируется перевод художественного фильма на казахский, кыргызский и туркменский языки, отмечает газета «Даракчи».


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