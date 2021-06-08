Правоохранители изъяли более тонны «андижанского мороженого»

В Ташкенте представители Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного контроля, сотрудники органов внутренних дел и Минздрава проверили качество «андижанского мороженого».

Как сообщают корреспонденты телеканала Zo’r, в ходе вышеуказанных мероприятий было изъято более 1 тонны мороженого в 132 контейнерах.

«В составе мороженого обнаружили кишечную палочку и золотистый стафилококк», - сказала представитель Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного контроля Феруза Хужаева.

Кроме того, в ходе рейда продавцы мороженого показывали копию документов производителя мороженого, но эти документы не дают право на продажу.

Ранее сообщалось, что практически во всех районах Ташкента и в регионах Узбекистана мужчины и женщины с тележками начали продавать «андижанское мороженое».

В настоящее время в Ташкенте мороженое продают в подземных переходах, вдоль дорог, на тротуарах, около школ, прямо на улице и т.д. По мнению некоторых пользователей, производители используют пальмовое масло. В целом состав мороженого никому конкретно неизвестен. Многие очевидцы говорят, что у продавцов руки грязные, они не пользуются перчатками, тележки тоже не отвечают минимальным санитарным требованиям и т.д.

Позже стало известно, кому принадлежит производство «андижанского мороженого».

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