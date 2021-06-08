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  • 8 июнь 2021 9:34
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С начала года свыше 17 тысяч узбекских мигрантов выехали за рубеж в рамках организованного набора

С начала года свыше 17 тысяч узбекских мигрантов выехали за рубеж в рамках организованного набораЗа пять месяцев 2021 года 17350 мигрантов из Узбекистана выехали за рубеж в рамках организованного набора, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на Агентство по внешней трудовой миграции.

 

Большая часть из них отправилась на работу в Россию – 15126 человек. Еще 1795 узбекистанцев поехали работать в Казахстан, 420 – в Южную Корею, а еще семеро – в ОАЭ.

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Кроме того, Агентство выявило за рубежом почти 65 тысяч различных вакансий и договорилось о сотрудничестве с 259 зарубежными работодателями и кадровыми агентствами.

 

Отметим, что на днях в России утвердили новые требования для мигрантов. Сейчас они должны сдавать экзамен по трем предметам – русскому языку, истории РФ и основам законодательства России для получения разрешения на работу или патента. Требования к этим экзаменам были ужесточены.

 

Например, во время сдачи экзамена по русскому языку как иностранному они должны уметь воспринимать, читать и произносить информацию из социально-бытовой и некоторых профессиональных сфер. В последнем случае имеется в виду прием на работу, обращение в правоохранительные органы, посещение поликлиники и тому подобное.


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