Сборная Узбекистана разгромила Сингапур в отборочном турнире ЧМ-2022

Сборная Узбекистана по футболу одержала победу над командой Сингапура со счетом 5:0 в рамках второго раунда отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Азии.

Матч прошел в Саудовской Аравии. Счет был открыт на 6 минуте матча. Автором гола стал Жалолиддин Машарипов.

На 34 минуте матча Машарипов оформил дубль. В добавленное время к первому тайму нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов забил третий гол команды Узбекистана.

Капитан национальной сборной Узбекистана Одил Ахмедов стал автором четвертого гола. Ирфан Фанди на 88 минуте поразил свои ворота и установил итоговый счет.

Сборная Узбекистана проведет следующий матч 11 июня против команды Йемена.

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