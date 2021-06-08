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  • 8 июнь 2021 9:22
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Сборная Узбекистана разгромила Сингапур в отборочном турнире ЧМ-2022

Сборная Узбекистана разгромила Сингапур в отборочном турнире ЧМ-2022Сборная Узбекистана по футболу одержала победу над командой Сингапура со счетом 5:0 в рамках второго раунда отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Азии.

 

Матч прошел в Саудовской Аравии. Счет был открыт на 6 минуте матча. Автором гола стал Жалолиддин Машарипов.

 

На 34 минуте матча Машарипов оформил дубль. В добавленное время к первому тайму нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов забил третий гол команды Узбекистана.

 

Капитан национальной сборной Узбекистана Одил Ахмедов стал автором четвертого гола. Ирфан Фанди на 88 минуте поразил свои ворота и установил итоговый счет.

 

Сборная Узбекистана проведет следующий матч 11 июня против команды Йемена.

ИСТОЧНИК


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