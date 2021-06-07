В Узбекистане с 1 декабря возьмутся за уличную торговлю. Точки для выездной торговли будут подлежать обязательной электронной регистрации, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на постановление президента.

В Узбекистане с 1 декабря 2021 года вводится новый порядок, в соответствии с которым:

·выездная торговая деятельность осуществляется субъектами предпринимательства путем регистрации выездных торговых объектов в автоматизированной информационной системе "К – SAVDO" в электронной форме. При этом с субъектов предпринимательства сбор за регистрацию не взимается;

·места выездной торговли (за исключением принадлежащих частным собственникам) реализуются на электронном аукционе через К – SAVDO в соответствии со схемами размещения объектов выездной торговли.

Стартовая цена аукциона устанавливается в размере земельного налога на земельный участок в соответствующем районе (городе). При этом 80 процентов денежных средств, поступивших от реализации через аукцион, перечисляются в местные бюджеты соответствующих районов (городов), 20 процентов – на специальный расчетный счет Государственного налогового комитета.

После полной оплаты победителем аукциона стоимости выездного торгового места ему через "К – SAVDO" в автоматическом порядке выдается свидетельство с нанесенным QR-кодом и он приобретает право пользования данным местом в течение 36 месяцев. При этом заключение договора на пользование выездным торговым местом не требуется.

Работникам органов государственной налоговой службы при первичном выявлении осуществления субъектами предпринимательства или гражданами выездной торговой деятельности без регистрации в "К – SAVDO" поручено проводить необходимую разъяснительную работу о необходимости осуществления розничной торговой деятельности с регистрацией, а также оказывать им практическую помощь в прохождении регистрации.

Важное нововведение – теперь для дальнейшей поддержки субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность по реализации товаров и (или) оказанию услуг посредством торговых автоматов:

·требование обязательного использования контрольно-кассовой техники в отношении торговых автоматов не применяется;

·юридические лица, независимо от вида реализуемых ими товаров и (или) оказываемых услуг, занимающиеся такой деятельностью, признаются налогоплательщиками в сфере розничной торговли.

Кабинету Министров поручено в двухнедельный срок принять правительственное решение, определяющее порядок осуществления выездной торговли, в том числе розничной торговой деятельности посредством торговых автоматов.