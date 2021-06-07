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  • 7 июнь 2021 9:43
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В Узбекистане с 1 июля повышаются минимальные размеры пенсий и пособий

В Узбекистане с 1 июля повышаются минимальные размеры пенсий и пособий

В Узбекистане с 1 июля повышаются минимальные размеры пенсий и пособий, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на указ президента.

 

В частности, президент поручил:

·ввести доплату в размере 20 процентов базовой величины исчисления пенсии (далее – доплата) для лиц, получающих пенсию в установленном минимальном размере пенсии по возрасту и ниже.

При этом минимальный размер пенсий при неполном стаже работы с учетом доплаты повысить с 256 675 сумов до 400 000 сумов;

 

·довести до 565 000 сумов размеры пенсий по возрасту и инвалидности лиц, получающих пенсии в размере от установленного минимального размера пенсии по возрасту;

 

·довести с 315 030 сумов до 400 000 сумов размер пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы;

 

·по случаю потери кормильца:

 

·ввести доплату на каждого нетрудоспособного члена семьи получателя пенсии;

·повысить с 256 675 сумов до 400 000 сумов минимальный размер пенсии на одного нетрудоспособного члена семьи получателя пенсии и каждому следующему нетрудоспособному члену семьи получателя пенсии выплачивать пенсию в соответствии с действующим порядком;

·в целях охвата всех членов семей, получающих пособие, установить размер пособия на одного нетрудоспособного члена данных семей 400 000 сумов и прибавление по 150 000 сумов на каждого следующего нетрудоспособного члена таких семей;

·повысить с 513 350 сумов до 565 000 сумов ежемесячный размер пособия, выплачиваемого инвалидам с детства.


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