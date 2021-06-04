Агентство Узстандарт ликвидируется

Президент Шавкат Мирзиёев 2 июня подписал указ «О кардинальном совершенствовании государственного управления в области технического регулирования». Об этом сообщает gazeta.uz.

Согласно документу, на базе Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации образуется Узбекское агентство по техническому регулированию при Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Агентство по техническому регулированию определено республиканским органом государственного управления по реализации государственной политики в области технического регулирования и метрологии.

Указом устанавливается порядок, по которому получение сертификата соответствия на продовольственную и сельскохозяйственную продукцию становится добровольным.

Кроме того, с 1 сентября 2021 года отдельные виды продукции с низким уровнем риска оцениваются декларированием соответствия. При этом декларирование соответствия проводится без выдачи сертификата соответствия.

Резидентам Узбекистана — органам по оценке соответствия, аккредитованным членом международных организаций ILAC/IAF, разрешается выполнять работы по оценке соответствия, без прохождения национальной аккредитации с уведомлением ГП «Узбекский центр аккредитации» об области своей аккредитации.

С 1 ноября 2021 года:

·внедряется порядок выпуска в свободное обращение на территории страны отдельных видов продукции с высоким уровнем риска (за исключением продукции, ввозимой физическими лицами для собственных нужд) после государственной регистрации;

·разрешается импорт отдельных видов продукции с низким уровнем риска в течение 24 месяцев с оформлением один раз сертификата соответствия (независимо от срока действия);

·контроль соответствия продукции, ввозимой в страну, осуществляется Агентством по техническому регулированию на основе риск-анализа.

Министерства, государственные комитеты и ведомства будут проводить экспертизу стандартов без взимания платы.

Указом определено, что не требуется государственная регистрация стандартов зарубежных государств в Узбекистане для оценки соответствия продукции стандартам зарубежных государств отечественными органами по оценке соответствия.

С 1 сентября 2021 года за правонарушения в областях технического регулирования, стандартизации, сертификации и метрологии, устанавливаются штрафы:

·для юридических лиц — от 50% до 100% стоимости реализованной продукции

·для должностных лиц — от 40-кратного размера базовой расчётной величины до 80-кратного размера базовой расчётной величины.

Продукция, признанная не соответствующей обязательным требованиям, подлежит изъятию из свободного обращения и уничтожению. Оплата финансовых санкций не освобождает от этого.