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  • 4 июнь 2021 9:30
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В Узгидромете напомнили основные правила поведения в жару

В Узгидромете напомнили основные правила поведения в жаруУзгидромет, спрогнозировавший минимум до 7 июня аномальную жару, перечислил, чего следует опасаться в этот жаркий период жителям Узбекистана.

 

Прямой опасности для жизни и здоровья людей летняя жара не представляет. Но оградить себя от некоторого негативного воздействия жары, особенно в самые знойные дни, необходимо. У жителей Узбекистана с древних времён сложилась культура поведения в сильную жару, отметили в ведомстве.

 

В Узгидромете напомнили основные правила поведения в жару:

 

Старайтесь не находиться длительное время под открытым солнцем, особенно в середине дня. Если это неизбежно, старайтесь защитить участки тела и голову от прямых солнечных лучей.

 

Употребляйте достаточное количество жидкости, но не ледяные напитки из холодильника, а теплую воду или лучше зелёный чай.

 

Ешьте больше влагосодержащих продуктов – фруктов, овощей. Избегайте очень острой и жирной пищи. Не покупайте продукты на лотках, не оборудованных холодильными установками - вы не знаете, сколько они пролежали на солнцепеке.

 

Находясь в кондиционированном помещении, избегайте сидеть под прямым потоком холодного воздуха, и не «программируйте» кондиционер на температуру ниже 18 градусов.

 

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, необходимо посоветоваться с врачом по поводу приёма лекарств.


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