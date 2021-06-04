Узгидромет, спрогнозировавший минимум до 7 июня аномальную жару, перечислил, чего следует опасаться в этот жаркий период жителям Узбекистана.

Прямой опасности для жизни и здоровья людей летняя жара не представляет. Но оградить себя от некоторого негативного воздействия жары, особенно в самые знойные дни, необходимо. У жителей Узбекистана с древних времён сложилась культура поведения в сильную жару, отметили в ведомстве.

В Узгидромете напомнили основные правила поведения в жару:

Старайтесь не находиться длительное время под открытым солнцем, особенно в середине дня. Если это неизбежно, старайтесь защитить участки тела и голову от прямых солнечных лучей.

Употребляйте достаточное количество жидкости, но не ледяные напитки из холодильника, а теплую воду или лучше зелёный чай.

Ешьте больше влагосодержащих продуктов – фруктов, овощей. Избегайте очень острой и жирной пищи. Не покупайте продукты на лотках, не оборудованных холодильными установками - вы не знаете, сколько они пролежали на солнцепеке.

Находясь в кондиционированном помещении, избегайте сидеть под прямым потоком холодного воздуха, и не «программируйте» кондиционер на температуру ниже 18 градусов.

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, необходимо посоветоваться с врачом по поводу приёма лекарств.