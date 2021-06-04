Запускается конкурс «100 идей для Узбекистана»

Запущен республиканский конкурс «100 идей для Узбекистана» для активной молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. Организует конкурс Агентство по делам молодежи в партнёрстве с IT Park и Министерством инновационного развития.
Напомним, ранее идею провести соответствующий конкурс предложил президент Шавкат Мирзиёев.
В рамках конкурса участникам необходимо предложить идею по улучшению одного из направлений:
- наука, образование и здоровье;
- культура и искусство;
- медиа;
- спорт и туризм;
- развитие государственных услуг;
- строительство, архитектура и транспорт;
- предпринимательство и занятость;
- сельское хозяйство, орошение и агро-технологии;
- информационные технологии и инновации;
- экология, возобновляемые источники энергии и химические технологии.
Оценивать идеи будет специальное жюри. В его состав уже вошли директор IT Park Фарход Ибрагимов, советник министра инновационного развития Бобур Рахимов и основатель Havoqand People Ахмад Мелибаев и многие другие.
Принять участие и подать идею можно только по одному из направлений. 100 лучших авторов получат возможность презентовать идею президенту на втором форуме «Молодежь Узбекистана» и воплотить задумку в жизнь при финансировании Агентством по делам молодежи.
Конкурс будет состоять из трех этапов: отборочного тура, регионального и республиканского этапов.
Участие является бесплатным, в нем могут принять участие все желающие, независимо от национальности, пола, языка, религии или социального происхождения.
Подать заявку можно индивидуально или в команде до 5 человек до 20 июня на сайте конкурса: 100ideas.uz