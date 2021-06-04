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  • 4 июнь 2021 9:27
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Запускается конкурс «100 идей для Узбекистана»

Запускается конкурс «100 идей для Узбекистана»Запущен республиканский конкурс «100 идей для Узбекистана» для активной молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. Организует конкурс Агентство по делам молодежи в партнёрстве с IT Park и Министерством инновационного развития.

 

Напомним, ранее идею провести соответствующий конкурс предложил президент Шавкат Мирзиёев.

 

В рамках конкурса участникам необходимо предложить идею по улучшению одного из направлений:

- наука, образование и здоровье;

- культура и искусство;

- медиа;

- спорт и туризм;

- развитие государственных услуг;

- строительство, архитектура и транспорт;

- предпринимательство и занятость;

- сельское хозяйство, орошение и агро-технологии;

- информационные технологии и инновации;

- экология, возобновляемые источники энергии и химические технологии.

 

Оценивать идеи будет специальное жюри. В его состав уже вошли директор IT Park Фарход Ибрагимов, советник министра инновационного развития Бобур Рахимов и основатель Havoqand People Ахмад Мелибаев и многие другие.

 

Принять участие и подать идею можно только по одному из направлений. 100 лучших авторов получат возможность презентовать идею президенту на втором форуме «Молодежь Узбекистана» и воплотить задумку в жизнь при финансировании Агентством по делам молодежи.

 

Конкурс будет состоять из трех этапов: отборочного тура, регионального и республиканского этапов.

 

Участие является бесплатным, в нем могут принять участие все желающие, независимо от национальности, пола, языка, религии или социального происхождения.

 

Подать заявку можно индивидуально или в команде до 5 человек до 20 июня на сайте конкурса: 100ideas.uz


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