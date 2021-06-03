В Узбекистане учрежден нагрудный знак «Дружба народов»

Постановлением Правительства
учрежден нагрудный знак «Дружба народов». Им награждаются сотрудники местных и
зарубежных государственных органов, некоммерческих организаций, субъектов
предпринимательства, представители социальной сферы, СМИ и соотечественники за рубежом. Все те, кто внёс
достойный вклад в укрепление атмосферы дружбы и согласия между представителями
всех национальностей и народностей, проживающих в нашей стране, самоотверженно
работающие над повышением эффективности деятельности национальных культурных
центров и организаций.
Документы для награждения рассматриваются специальной
комиссией. Она ежегодно до 1 июля принимает окончательное заключение по
наиболее подходящим кандидатам.
Также, председатель Комитета может по своей инициативе
наградить представителей иностранных партнеров, посольств иностранных
государств в Узбекистане и представительств международных организаций нагрудным
знаком за вклад в укрепление атмосферы межнациональной дружбы и согласия.
Нагрудный знак будет вручаться ежегодно 30 июля в торжественной
обстановке в День дружбы народов.
Получившим нагрудный знак выплачивается единовременное
денежное вознаграждение в размере 4 БРВ (980 тысяч сумов).
Одно лицо награждается нагрудным знаком один раз.