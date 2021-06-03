В Узбекистане учрежден нагрудный знак «Дружба народов»

Постановлением Правительства учрежден нагрудный знак «Дружба народов». Им награждаются сотрудники местных и зарубежных государственных органов, некоммерческих организаций, субъектов предпринимательства, представители социальной сферы, СМИ и соотечественники за рубежом. Все те, кто внёс достойный вклад в укрепление атмосферы дружбы и согласия между представителями всех национальностей и народностей, проживающих в нашей стране, самоотверженно работающие над повышением эффективности деятельности национальных культурных центров и организаций.

Документы для награждения рассматриваются специальной комиссией. Она ежегодно до 1 июля принимает окончательное заключение по наиболее подходящим кандидатам.

Также, председатель Комитета может по своей инициативе наградить представителей иностранных партнеров, посольств иностранных государств в Узбекистане и представительств международных организаций нагрудным знаком за вклад в укрепление атмосферы межнациональной дружбы и согласия.

Нагрудный знак будет вручаться ежегодно 30 июля в торжественной обстановке в День дружбы народов.

Получившим нагрудный знак выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 4 БРВ (980 тысяч сумов).

Одно лицо награждается нагрудным знаком один раз.