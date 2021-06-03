Узбекистан и Турция объединились в борьбе с двумя глобальными угрозами

МВД Узбекистана и Турции активизируют совместную борьбу с киберпреступностью и незаконной миграцией — одними из ключевых глобальных вызовов современности. Об этом сообщает ИА "Дуне".

Накануне в Анкаре министры внутренних дел Узбекистана и Турции Пулат Бобожонов и Сулейман Сойлу обсудили вопросы активизации межведомственного сотрудничества.

"В ходе встреч в узком и расширенном форматах обсуждены вопросы интенсификации двустороннего сотрудничества в сфере обеспечения общественного порядка, координации деятельности в области миграции, борьбы с преступлениями в киберпространстве, а также подготовки профессиональных кадров", — говорится в сообщении.

Стороны по итогам переговоров подписали два протокола — о внесении изменений и дополнений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и о внесении изменений в протокол об организации совместных тренингов в сфере охраны правопорядка от 30 апреля 2018 года.

Кроме того, в рамках визита делегация МВД Узбекистана ознакомилась с деятельностью Центра управления силовыми структурами GIMAR и производственной фабрикой по подготовке специальной одежды для подразделений МВД Турции.

В рамках визита также запланированы встречи с руководством полиции Стамбула для обмена опытом в выявлении, предотвращении и профилактики преступности в условиях мегаполиса.