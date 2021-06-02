В Узбекистане планируют отменить вступительные экзамены в вузы

В Узбекистане запланирована поэтапная отмена зачисления абитуриентов в вузы посредством вступительных экзаменов. Об этом заявил руководитель управления Государственного центра тестирования Фарход Мирзаев на организованном брифинге. Об этом сообщает UzReport.

Подчеркивалось, что это решение принято на основе опыта зарубежных стран. На первом этапе эта практика будет экспериментально внедрена в четырех регионах Узбекистана, а затем и в других областях.

«Если это предложение будет принято, мы откажемся от вступительных экзаменов и постепенно введем прием студентов в вузы на основе результатов экзаменов, сдаваемых в школах», — сказал руководитель ГЦТ.

По его словам, о создании новой системы зачисления абитуриентов в университеты уже доложено в соответствующие органы.