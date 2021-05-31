» » » C 1 июня скорость интернета предписано указывать без приставки «до»
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  • 31 май 2021 9:24
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C 1 июня скорость интернета предписано указывать без приставки «до»

C 1 июня скорость интернета предписано указывать без приставки «до»C 1 июня скорость интернета будет указываться без приставки «до». Такое предписание государственная инспекция «Узкомназорат» выдала операторам и провайдерам. Об этом сообщает gazeta.uz.

 

В предписании регулятора отмечается, что компании должны указывать в описании тарифных планов более конкретную информацию о скорости интернета вместо приставки «до…» («…гача»).

 

Ещё в 2018 года компания «Узбектелеком» сообщала, что отказывается от приставки «до» в обозначении скорости тарифа и гарантирует тарифную скорость.


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