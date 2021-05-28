Египетский самолет совершил запрещенный манёвр при вылете из Ташкента

26 мая самолёт египетской авиакомпании FlyEgypt произвёл запрещенный манёвр при вылете из аэропорта Ташкента. Специальная комиссия изучает этот инцидент, сообщили в пресс-службе Минтранспорта.

Сообщается, что ночью самолет Boeing 737 египетской авиакомпании FlyEgypt выполнял рейс по направлению Ташкент – Каир. После вылета из аэропорта Ташкента, судно совершило недопустимый манёвр - разворот прямо над городом.

Специальная комиссия, созданная Минтранспортом уже начала изучать инцидент в соответствии с «Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Узбекистане», утвержденными постановлением Кабмина.

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