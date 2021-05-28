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  • 28 май 2021 9:42
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Египетский самолет совершил запрещенный манёвр при вылете из Ташкента

Египетский самолет совершил запрещенный манёвр при вылете из Ташкента26 мая самолёт египетской авиакомпании FlyEgypt произвёл запрещенный манёвр при вылете из аэропорта Ташкента. Специальная комиссия изучает этот инцидент, сообщили в пресс-службе Минтранспорта.

 

Сообщается, что ночью самолет Boeing 737 египетской авиакомпании FlyEgypt выполнял рейс по направлению Ташкент – Каир. После вылета из аэропорта Ташкента, судно совершило недопустимый манёвр - разворот прямо над городом.

 

Специальная комиссия, созданная Минтранспортом уже начала изучать инцидент в соответствии с «Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Узбекистане», утвержденными постановлением Кабмина.

 

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