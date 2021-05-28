С 1 июня гражданам начнут платить за 10 тысяч шагов в день

С 1 июня гражданам начнут выплачивать по 3 тысячи сумов если они пройдут 10 тысяч шагов в течение суток. Для этого полностью запустят платформу «Соғлом турмуш тарзи». Деньги будут перечисляться на электронный кошелёк гражданам старше 18 лет, сообщает UzReport.

Также человеку, который пройдет самое большое расстояние за месяц в районе или городе будет переведено 300 тысяч сумов, по регионам – 500 тысяч сумов, по республике – 1 млн. сумов.

Финансирование будет осуществляться за счёт внедрения специального сбора для производителей продукции, вредной для здоровья населения.

Также будут организованы «Дорожки здоровья» для пешеходов и велосипедистов в каждом районном центре и города. Их общая будет составлять 3-5 км, и они будут органически взаимосвязаны. Их также обеспечат современными, энергосберегающими осветительными системами, светоотражающими дорожными знаками, которые будут указывать начало, расстояние и завершение дорожек.