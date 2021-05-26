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  • 26 май 2021 10:48
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В Ташкенте проходят съемки российского приключенческого фэнтези "Солнце на вкус"

В Ташкенте проходят съемки российского приключенческого фэнтези "Солнце на вкус"

В Ташкенте проходят съемки российского приключенческого фэнтези "Солнце на вкус", сообщает Podrobno.uz со ссылкой на Агентство кинематографии.

 

В фильме рассказывается история обычной московской семьи, которая во время поездки в Узбекистан становится участником невероятных приключений – поисков клада бухарского эмира. Премьера картины запланирована на осень 2021 года, при этом Агентство кинематографии получит 25% от доходов в мировом прокате и будет иметь все права на показ в Узбекистане. Параллельно ведутся переговоры о презентации фильма на платформе Netflix.

 

В фильме снимаются звезды узбекского и российского кино: Андрей Мерзликин, Александр Ильин, Мухаммадисо Абдулхаиров и другие.

 

Съемки уже прошли в Москве, Бухаре, Самарканде и в Ташкентской области. Фильм продемонстрирует всю красоту пейзажей таких мест как Чарвак, и исторических памятников Узбекистана, таких как, Регистан, Гури Эмир, обсерватория Мирзо Улугбека в Самарканде, музей-крепость Арк в Бухаре, мечеть Минораи Калон.

 

Автором сценария картины является известный российский сценарист Олег Маловичко. Стоит отметить, что он написал сценарии к таким сериалам, как "Троцкий", "Метод", а также фильмам "Союз спасения», "Притяжение", "Ёлки". Он занял 3-е место в списке пяти лучших сценаристов России.


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