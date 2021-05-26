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  • 26 май 2021 10:46
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Для назначения пенсий будет требоваться только паспорт или ID-карта

Для назначения пенсий будет требоваться только паспорт или ID-картаС 1 июля 2022 года для назначения пенсии граждане должны будут предоставить только паспорт либо ID-карту. То есть отменяется требование от граждан документов о трудовом стаже, заработной плате, периодах обучения в высших образовательных учреждениях и прохождении военной службы. Это предусмотрено постановлением президента.

 

Для граждан, не работающих на момент выхода на пенсию, внедряется услуга внесения в Межведомственный программно-аппаратный комплекс «Единая национальная система труда» (МПАК ЕНСТ) сведений о трудовом стаже согласно их трудовым книжкам путем обращения в центры содействия занятости. На основании этих электронных данных назначается пенсия. Через МПАК ЕНСТ Пенсионный фонд получает все необходимые сведения в электронном виде.

 

До 1 июля 2022 года в каждом регионе, на базе имеющихся зданий Пенсионного фонда, будет создано по одному «образцовому отделу». Этот отдел будет приспособлен к обслуживанию престарелых и пожилых граждан, лиц с ограниченными возможностями и инвалидностью.

 

С 1 января 2022 года выплата государственных пенсий, социальных пособий, компенсаций и иных выплат, будут осуществляться коммерческими банками и иными специализированными организациями. Они будут отобраны на основе тендеров, которые будут проводить каждые три года отдельно по Республике Каракалпакстан, областям и г.Ташкенту.

 

На них возлагается обязательство по доставке пенсий и пособий непосредственно в сходы граждан махаллей и по адресу проживания граждан в наличной форме.

 

ИСТОЧНИК


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