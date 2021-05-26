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  • 26 май 2021 10:45
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Нарушение прав граждан на свободный выбор языка повлечет наложение штрафа

Нарушение прав граждан на свободный выбор языка повлечет наложение штрафа24 мая на очередном заседании Законодательной палаты депутаты рассмотрели и приняли проект закона, которым предусматривается внесение правок в закон о государственном языке, передает UzReport.

 

Напомним, 27 апреля данный законопроект уже постатейно рассматривался депутатами в нижней палате парламента. В нем все статьи кроме 12-ой были приняты. За прошедшее время статья 12 пересмотрена комитетом с участием соответствующих организаций и ученых. Устранены все замечания и учтены предложения.

 

Законопроектом также вносится изменение в статью 42 Кодекса об административной ответственности. В соответствии с этой статьей усиливаются меры административной ответственности за правонарушения, связанные с нарушением законодательства о государственном языке. Законом устанавливается, что нарушение прав граждан на свободный выбор языка в воспитании и обучении, создание препятствий и ограничений в использовании языка, пренебрежение к государственному языку, а также к другим языкам наций и народностей, проживающих в Узбекистане, влечет наложение штрафа от трех до пяти базовых расчетных величин.


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