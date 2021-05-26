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  • 26 май 2021 10:39
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Против вашей воли никто не будет вводить вакцину – Мининноваций

Против вашей воли никто не будет вводить вакцину – МининновацийВ Мининноваций ответили на шквал вопросов узбекистанцев о том, является ли вакцинация от коронавируса добровольной. В министерстве подчеркнули, что против вашей воли никто не может ввести вакцину, сообщает Podrobno.uz.

 

В министерстве сослались на статью 26 закона "Об охране здоровья граждан", согласно которой необходимое условие для медицинского вмешательства – это добровольное согласие гражданина.

 

"Вакцинация также является медицинским вмешательством, поэтому против вашей воли никто не будет вводить вакцину", – подчеркнули в министерстве.

 

При этом, добавили в Мининноваций, согласие на медицинское вмешательство в отношении лиц, не достигших возраста четырнадцати лет, и граждан, признанных в установленном законом порядке недееспособными, дают их законные представители.


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