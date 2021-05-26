В Казахстане урегулировали статус двух бывших узбекистанских сёл

Сёла Багыс и Хиёбон, ранее относившиеся к Узбекистану, включены в границы Туркестанской области Казахстана. Постановление об этом приняло правительство Казахстана.

Tengrinews.kz напоминает, что ещё в 2002 году первые президенты Казахстана и Узбекистана подписали договор о спорных участках казахстанско-узбекской границы. Согласно ему, писала «Немецкая волна», посёлок Багыс и Арнасайская плотина с пятью населёнными пунктами перешли от Узбекистана к Казахстану. Узбекистану были переданы три населённых пункта: Нсан-1, Нсан-2 и Баймурат в Каракалпакском районе Кызылординской области и посёлок Туркестанец.

Село Хиёбон было передано Казахстану решением межправительственной комиссии от 2004 года, уточняет Telegram-канал «Нигох».

Постановлением правительства Казахстана село Багыс площадью 750 га присоединено к сельскому округу Акжар, а село Хиёбон площадью 45,62 га — к сельскому округу Куркелес Сарыагашского района.

Как пишет казахстанское издание, часть домов села Багыс из-за неопределённого статуса около 19 лет оставалась без официальной регистрации. Населённый пункт не был официально нанесен на карту Казахстана. Жители неоднократно поднимали этот вопрос перед акиматом.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее поручал правительству урегулировать ситуацию с сёлами Багыс и Хиёбон.

Как отмечает Tengrinews.kz, 16 марта рабочая группа во главе с заместителем премьер-министра Ералы Тугжановым встретилась с жителями сёл. Они указали на отсутствие возможности оформить собственность и земельный участок и подняли другие вопросы.

В результате населённые пункты получили официальный статус, утверждены их границы, завершена инвентаризация земельных участков и имущества. В июле шесть сел региона пообещали обеспечить природным газом, а в следующем году в Багысе будет построена школа на 300 мест.

Издание со ссылкой на МИД Казахстана сообщило, что демаркация участка госграницы в районе села Багыс была проведена ещё в 2004 году.

Завершение демаркации границы с Узбекистаном путём заключения договора о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы планируется в течение одного-двух лет, сообщило издание.

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