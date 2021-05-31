Частным детсадам компенсируют 50% расходов на электроэнергию и газ

Президент Шавкат Мирзиёев 24 мая провел совещание по вопросам расширения охвата дошкольными образовательными учреждениями в регионах. Об этом телеканал UzReport.

В дошкольном возрасте у детей развивается познавательная активность, формируются нравственные и физические качества. Поэтому в нашей стране проводится большая работа по организационному и содержательному совершенствованию сферы дошкольного образования.

В частности, за последние четыре года количество детских садов выросло с 5,2 тысячи до 18,3 тысячи. Охват детей дошкольным образованием увеличился вдвое и достиг 60 процентов. В результате возможностей и льгот, предоставляемых государством, увеличилось число частных и семейных детских садов. Сегодня во всех дошкольных образовательных учреждениях воспитывается 1,7 миллиона детей.

Однако этого недостаточно. Не хватает детских садов в 53 районах. Очень низок уровень охвата дошкольным образованием, например, в Бандиханском, Денауском, Кумкурганском районах Сурхандарьинской области, Чиракчинском, Камашинском и Китабском районах Кашкадарьинской области, а также в Янгиюльском районе Ташкентской области.

Эти и другие недостатки были подчеркнуты на совещании, прошедшем в критическом духе. Обсуждены пути их устранения, расширения охвата и повышения качества дошкольного образования.

Определены меры по организации в 53 районах 2 тысяч семейных детских садов на 34 тысячи мест. Было одобрено предложение разрешить таким детским садам нанимать дополнительных работников и принимать вдвое больше детей.

Подчеркнув, что главное в образовании и воспитании является их содержание, глава государства поставил задачу бесплатно обеспечить семейные детские сады учебными пособиями и методическими материалами. На эти цели государством будет выделено 30 миллиардов сумов. Кроме того, для обеспечения таких детсадов необходимым оборудованием им будут предоставляться льготные кредиты на сумму до 30 миллионов сумов по ставке 5 процентов годовых.

Еще одним источником расширения охвата дошкольным образованием в отдаленных районах являются детские сады на основе государственно-частного партнерства. Сегодня такие организации получают субсидии на покрытие 50 процентов расходов на одного ребенка.

Президент поручил увеличить эту долю до 75 процентов, а также компенсировать 50 процентов расходов частных детских садов на электроэнергию и природный газ.

В связи с пандемией срок погашения основной суммы долга по кредитам для детских садов на основе ГЧП, работающих не в полную нагрузку, будет продлен до конца года.

Вместе с тем государство продолжает строительство новых детских садов. В 2021-2022 годах намечено организовать в отдаленных населенных пунктах 23 районов 50 дошкольных образовательных учреждений. Для размещения этих детских садов отобраны 50 махаллей с самым низким уровнем охвата и в которых проживают более 250 детей.

Президент поручил построить эти детские сады на основе передового зарубежного опыта, обеспечить их современным оборудованием и учебной литературой.

Отмечалось, что для обучения и повышения квалификации 12 тысяч работников детских садов будут организованы краткосрочные курсы.

За допущенные недостатки в работе освобожден от должности первый заместитель министра дошкольного образования. Заместители министра и начальники всех региональных управлений министерства понижены в должности до исполняющих обязанности. Определено, что вопрос их соответствия должности будет рассматриваться исходя из результативности дальнейшей деятельности.