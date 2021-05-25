С 1 июня в Узбекистане в обязательном порядке начнут маркировать лекарства

С начала июня в Узбекистане начнется обязательная цифровая маркировка лекарственных и медицинских средств. Новое правило озвучено в соответствующем постановлении Кабмина, передает Sputnik Узбекистан.

В августе 2019 года Государственный налоговый комитет Узбекистана и российский Центр развития перспективных технологий подписали меморандум о внедрении цифровой маркировки отдельных товаров в республике. Через три месяца был запущен пилотный проект по маркировке сигарет и алкоголя. С начала 2021 года маркировка этой продукции стала обязательной в Узбекистане, а с 1 апреля данная процедура начала распространяться на пиво.

В соответствии с документом, на первом этапе маркировка будет внедрена на пяти крупнейших в Узбекистане предприятиях фарминдустрии, с 1 февраля 2022 года – по всей отрасли.

В соответствии с документом, с 15 июня обязательная маркировка внедряется для пяти производителей воды и безалкогольных напитков (2009, 2201, 2202). С 1 июля – для пяти предприятий по выпуску бытовой техники. Обязательная маркировка по всей отрасли вводится с 1 марта 2022 года и с 1 декабря 2021 года соответственно.

"Предприятия, осуществляющие розничную или оптовую торговлю товарами, подлежащими обязательной цифровой маркировке, обязаны осуществить подключение к национальной информационной системе мониторинга маркировки и отслеживания продукции Asl belgisi, оператором которой является CRPT Turon", - говорится в постановлении.

В октябре 2019 года российская Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и инспекция по регулированию алкогольного и табачного рынка при министерстве финансов Узбекистана подписали меморандум по вопросам лицензирования и маркировки алкогольной продукции. Документом, в частности, предусматривается организация экспертных консультаций по вопросам лицензирования и маркировки, а также внедрения автоматизированной информационной системы учета объема алкогольной продукции.