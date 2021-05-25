Узбекистан открыл почётное консульство в Анталье

Узбекистан открыл почётное консульство в турецком городе Анталье. Почётным консулом страны назначен Барыш Гёкче. 23 мая ему были вручены консульские экзекватуры и аккредитационные карточки, сообщает ИА «Дунё».

В церемонии участвовали посол Узбекистана в Турции Алишер Агзамходжаев, заместитель главы провинции Анталья, представители деловых и академических кругов этого региона.

«С почётным консулом были обсуждены вопросы продвижения экономических интересов Узбекистана, привлечение турецких инвестиций в республику, содействие экспорту отечественной продукции на рынки Анталии и Турции, развитие культурно-гуманитарных и других связей», — говорится в сообщении.

Кабинет министров поручал Министерству иностранных дел рассмотреть вопрос назначения почётных консулов Узбекистана в городах Анталия, Адана и Бурса (Турция) в постановлении от 18 августа 2020 года (№494).

Согласно закону «Об утверждении Консульского устава Республики Узбекистан», почётным консулом может быть как гражданин Узбекистана, так и иностранный гражданин из числа лиц, занимающих достойное общественное положение в государстве пребывания консульского учреждения. Он не состоит на государственной службе Узбекистана и не получает от Узбекистана какого-либо денежного вознаграждения за выполнение своих функций. Почётный консул назначается на должность и освобождается от должности Министерством иностранных дел Узбекистана.

Почётный консул может выполнять такие консульские функции, как учёт граждан Узбекистана, временно находящихся или постоянно проживающих на территории консульского округа, обеспечивать защиту прав граждан и юридических лиц Узбекистана и другие.